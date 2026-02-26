×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turu geçen Galatasaray'a tebrik telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğandan turu geçen Galatasaraya tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 08:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u geçerek son 16 turuna yükselen Galatasaray Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Juventus ile oynanan müsabakanın ardından sarı-kırmızılı ekiple telefonda görüştü.

Gözden KaçmasınJuventus 3-2 Galatasaray maç özeti (Şampiyonlar Ligi)Juventus 3-2 Galatasaray maç özeti (Şampiyonlar Ligi)Haberi görüntüle

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabaka sonrası soyunma odasında takımla bir araya gelerek oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Galatasaray tur yükseldi. Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ise "Biz de çok mutluyuz. Size doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım." diye konuştu.

'53 NUMARAYLA GEREĞİNİ YAPTIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunculardan Barış Alper Yılmaz'a da "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Oyunculardan Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Tebrik

BAKMADAN GEÇME!