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Futbol
Haber Giriş: 31.05.2021 - 00:03 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, THY Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes mesajı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, THY Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague'de Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Barcelona'yı 86-81 yenerek THY Euroleague'de şampiyon olan Anadolu Efes'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan, THY Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes mesajı

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