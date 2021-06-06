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GeriDiğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik
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Haber Giriş: 06.06.2021 - 20:45 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, "Teşekkürler çocuklar" başlığıyla sporcuların isimleri ve kazandıkları kategoriler de yer aldı.

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