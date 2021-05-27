Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Denizli'ye telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye tebrik telefonu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi tebrik etti.
Erdoğan, sezonun son bölümünde Altay'ın başına geçen ve efsaneleştiği kulübü yıllar sonra Süper Lig'e çıkaran Denizli'yi telefonla arayarak şampiyonluklarından ötürü kutladı.
Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Paixao'nun ayağından 89. dakikada bulduğu Altınordu'yu 1-0 mağlup edip Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.