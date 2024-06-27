Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselme başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'yı 2-1 yenen eden A Milli Takım'ımızı soyunma odasına telefonla bağlanarak tebrik etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz'la da telefonda konuşarak son 16 tur için tebrik etti.

Takımı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede oyuncuların yanında bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.