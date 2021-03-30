Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a destek! Golü atınca...

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelen goller sonrasında Milli futbolculara alkışla destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da gollerin ardından oyuncularımızı ayakta alkışladı.



