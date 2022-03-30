Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda şampiyon olan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk için tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medyadan tebrik mesajı paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9’uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan millî güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100’üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk’ü tebrik ediyorum."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ GÜREŞÇİLER İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda erkekler serbest stilde şampiyon olan 125 kiloda Taha Akgül ve 92 kiloda Feyzullah Aktürk ile 61 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 86 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Osman Göçen'i kutluyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elde ettikleri derecelerle bizleri gururlandıran milli sporcularımıza gelecekte katılacakları uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum.