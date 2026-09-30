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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor-Filistin Milli Takımı dostluk maçına ilişkin paylaşım: 'Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizle bir olmaya devam edeceğiz'

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#Filistin#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Konyaspor Filistin Maçı
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Konyaspor-Filistin Milli Takımı dostluk maçına ilişkin paylaşım: Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizle bir olmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 22:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında Konya'da oynanan dostluk maçının, iki ülke arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olduğunu bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından maça ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Gözden KaçmasınKonyada kaybeden yok, dostluk kazandıKonya'da kaybeden yok, dostluk kazandı!Haberi görüntüle

"Bu akşam Konya'mızda, Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı'nın yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur. Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Milli Futbol Takımı'nı bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz."

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#Filistin#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Konyaspor Filistin Maçı

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