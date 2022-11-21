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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için taziye mesajı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hıncal Uluç#Futbol
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hıncal Uluç için taziye mesajı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 01:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç için taziye mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hıncal Uluç#Futbol

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