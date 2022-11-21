Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hıncal Uluç için taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 20, 2022