Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan futbolun paydaşlarına çağrı: Fair play için azami hassasiyet bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geleceğin Yıldızları Başakşehir’de Parlıyor” mottosuyla inşa edilen Başakşehir Mahmut Tekdemir Futbol Akademisi ile Kupa Meydanı’nın açılış programında yaptığı konuşmada futbol ailesine önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yer almaktan büyük memnuniyet duyduğu açılış törenine katılan Türkiye Futbol Federasyonunun, kulüplerin yöneticileri ile sporcularını ve misafirleri en kalbi duygularla sevgi ve saygıyla selamladığını dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

MUHTEŞEM BİR ESER OLMUŞ

“Başakşehir Futbol Kulübü’müz, gençlerimiz ve Türk futbolu açısından çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını bizlere yaşatıyor. Akademinin hem büyük bir ihtiyacı gidereceğine hem de bir vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerine örnek olacağına inanıyorum. Futbol akademisi 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet mini futbol sahası, 3 futbol sahası, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhanesi, 250’şer kişilik yemekhane ve kafeteryası, 800 araç kapasiteli otoparkı vesaire... Diğer donatılarıyla toplam 330 bin metrekare büyüklüğünde gerçekten muhteşem bir eser olmuş.

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BAŞARI GRAFİĞİ İNŞALLAH YÜKSELECEK

Üst düzey bir futbol eğitimi için her şeyin düşünüldüğü, gereken her türlü imkanın sağlandığı akademinin kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağı kanaatindeyim. Futbol Akademisi’nin de hizmete girmesiyle Başakşehir’in başarı grafiği inşallah daha da yükselecektir.” Kulübün kısa sürede taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, kulüp yönetimi, teknik kadro ve tüm sporcuları tebrik etti. Gençliğinde bilfiil sporla ilgilendiğini, futbolu tutkuyla takip ettiğini ve bugün de düzenli olarak spor yaptığını hatırlatan Erdoğan ayrıca şu çağrıyı yaptı:

ADALETLİ ÇİZGİMİZİ KORUYACAĞIZ

“Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde, kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da hakkaniyetli ve adaletli çizgimizi koruyacağız. Bu vesileyle 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerin oynayacakları birbirinden güzel maçlarla, futbol aşkıyla yürekleri coşan Türk milletine tam anlamıyla futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum.”

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ERDOĞAN VE KULÜP BAŞKANLARI GÜMÜŞDAĞ’IN YEMEĞiNDE BULUŞTU

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin başkanlarını, düzenlediği yemekte bir araya getirdi. Erdoğan buradaki konuşmasında Başakşehir’in altyapıya yaptığı büyük yatırım için tebrik etti ve “Bu tür tesisleri hep birlikte çoğaltmamız lazım” dedi. Bu sözlerin ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Maltepe’ye planladıkları devasa boyutlardaki altyapı tesislerinin projesini Cumhurbaşkanı’na sundu.