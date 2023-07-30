Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 23:51
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"FIVB Challenger Kupası şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Liginde başarılar diliyorum."