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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filenin Efeleri#Voleybol
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 23:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar’ı 3-2 yenerek şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı’nı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"FIVB Challenger Kupası şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Liginde başarılar diliyorum."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Filenin Efeleri#Voleybol

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