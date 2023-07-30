Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Efeleri’ne tebrik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"FIVB Challenger Kupası şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Liginde başarılar diliyorum."