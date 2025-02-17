Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

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Fenerbahçe Beko, dün akşam Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir mesaj yayınlayarak şampiyon olan Sarı-Lacivertli ekibi tebrik etti. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;

'ING Türkiye Kupası 2025 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nı ve tüm Fenerbahçe Beko camiasını canıgönülden tebrik ediyorum.'