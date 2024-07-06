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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a destek

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#A Milli Takım#Euro2024#Hollanda
Cumhurbaşkanı Erdoğandan A Milli Takıma destek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 22:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşılaştığı mücadeleyi Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda izledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda ile oynadığı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını izlemek için Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka için bugün Almanya'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra karşılaşmanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadyumu'na geldi.

Stat önünde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan A Milli Takıma destek

ERDOĞAN'A YOĞUN İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

GOL SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ

Karşılaşmayı statta izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Samet Akaydin'in Hollanda filelerine gönderdiği gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

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#A Milli Takım#Euro2024#Hollanda

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