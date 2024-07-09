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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arda Güler sözleri: Hepsinden farklı

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#A Milli Takım#Euro2024#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Arda Güler sözleri: Hepsinden farklı
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun yeni gözbebeğine ilişkin düşüncelerini net cümlelerle anlattı. Yoğun mesaisine karşın futbolu çok yakından takip ettiğini öğrendiğimiz Erdoğan’a, “Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız?” diye sordum. Cumhurbaşkanı’nın cevabı kısa ve net oldu: “Arda, hepsinden farklı.”

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A Milli Takımımız’ın 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Hollanda’ya 2-1 yenildiği çeyrek final maçı sonrası Cumhurbaşkanlığı uçağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığımız sohbette, futbolu ne kadar çok sevdiğine tanık olduk.

A MiLLi TAKIM’I ANALiZ ETTi

Gündem, siyasi açıdan da çok yoğun olmasına karşın 45 dakikalık sohbetimizin net 40 dakikasında futbol konuştu.

Ay yıldızlı ekibimizin Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı maçların analizini yaptı, teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcularla ilgili görüşlerini detaylı biçimde anlattı.

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ALLAH VERGiSi BiR YETENEK

Sohbetimiz sırasında Erdoğan’a, Türk futbolunun yeni gözbebeği Arda Güler hakkındaki düşüncelerini de sordum. Genç oyuncunun ‘Allah vergisi’ bir yeteneğe sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, “Biraz sabretmek ve Arda’ya fırsat vermek gerekiyor. Mesela bugün 90 dakika oynadı. Top dağıtımları filan iyiydi. Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti. Herkes bu kadar kabiliyetli değil. Şımarmadan, kararlı ve istikrarlı bir şekilde yola devam ederse Arda’dan Türkiye çok istifade eder. Şu anda bulunduğu Real Madrid takımı da çok istifade eder” ifadelerini kullandı.

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Arda’nın şu an için tek eksiğinin hava topları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Gelmiş geçmiş en yetenekli Türk futbolcular içinde Arda’yı nereye konumlandırırsınız? Mesela Yusuf Tunaoğlu ve Sergen Yalçın gibi...” diye sordum. Aldığım cevap kısa ve netti: “Arda, hepsinden farklı.”

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#A Milli Takım#Euro2024#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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