Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDiğer Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandoculara tebrik telefonu

#Akdeniz Oyunları#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bakan Kasapoğlu

19. Akdeniz Oyunları’nı izlemek için Cezayir’de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı’nı ziyaretinde, milli sporcuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki oyunlar bitene kadar madalya sayımızı biraz daha artırıp Akdeniz Oyunları’ndan lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır, bu millete çok yakışır" dedi.



19. Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir’in Oran kentinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Milli Voleybol Takımı’nın İtalya ile oynadığı final maçını izledi.

Maçın ardından müsabakaları biten Tekvando Milli Takımı’nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefonda, madalya alan sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan’ın altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda milli sporculara seslenirken şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Oyunları’nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu an itibarıyla 42 altına ulaşmış vaziyetteyiz. Temennim odur ki oyunlar bitene kadar bu sayıyı biraz daha artırıp Akdeniz Oyunları’ndan lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır, bu millete çok yakışır. Tekrar şahsım ve milletim adına tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akdeniz Oyunları#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bakan Kasapoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen
TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

#TOGG

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en fazla para kaybedeni Changpeng Zhaodan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor

'Tarihin en fazla para kaybedeni' Changpeng Zhao'dan Bitcoin öngörüsü... Yatırımcılar ve uzmanlar ne diyor?

#Bitcoin
Bitsin bu Schengen çilesi Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Bitsin bu Schengen çilesi! Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

#Schengen
TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

#TOGG