Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bakü'de milli maç öncesi sevgi gösterisi
EURO 2020'de Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'a gelen taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a otel çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü’de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.
Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.
Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, Milli Takım'ın Galler ile oynayacağı maçı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte izleyecek.