Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye sporda bizimle çağ atladı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda spor alanında çığır açacak önemli bir projeyi gençlere tanıtmak üzere bir arada olduklarını belirtirken Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek Programı’nın hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki tanıtımda sporcu bursuyla 2020’de vakıf üniversitelerine yerleşen 76 genci tebrik edip ülkeyi, uluslararası yarışmalarda başarıyla temsil ederek madalya kazanan gençlerin, eğitim hayatlarında da aynı başarıyı tekrarlayacaklarına inandığını belirtirken şunları söyledi:

Başarıları tesadüf değil

Dünyanın birçok prestijli üniversitesinde akademik çalışmayla sportif başarının el ele gittiğini görüyoruz. Mesela dünyada ilk 100’de yer alan Kaliforniya Üniversitesi, olimpiyat tarihi boyunca 135’i altın toplam 288 madalya kazanmıştır. Diğer nitelikli üniversitelerde de benzer başarı tablosuyla karşılaşıyoruz. Akademik çalışmalarda başı çeken bu kurumların, sporda da böyle parlak neticeler alması, tesadüf değildir. Bu, sporla eğitimi birbirini destekleyen unsurlar olarak görmenin bir sonucu. Spora ilgi duyan evlatlarımız artık eğitimle hayalleri arasında tercih yapmak zorunda kalmıyor.

Yepyeni tesisler kazandırdık

Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır. Toplam spor tesisi sayısını bin 575’den 3 bin 903’e yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12’den 56’ya, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımı 46’dan, 100’ü portatif olmak üzere 274’e, spor salonlarımızın sayısını 372’den 904’e çıkardık. Ömrünü tamamlamış statların yerine standartlarda yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Statların 32’si tamamlandı, 10’unun yapımı sürüyor, 4’ünün da proje ve ihale süreci sürüyor.”

Bakan Kasapoğlu: Eğitim mi spor mu ikilemi sona eriyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz” dedi. Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bu bir devrim

“Heyecanlıyız, mutluyuz. Çünkü bir hayali daha gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Açılan bu kapıdan belki bu yıl 76 sporcu geçiyor ama bugün bir devrimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki yarınların Türkiye’sinde sporcu avukatları, sporcu mühendisleri ve sporcu doktorları ile pek çok anlamda başarısıyla şanlı bayrağımızı uluslararası alanda gururla dalgalandıran sporcularımızla gurur duymaya devam edeceğiz

Artık geride kalacak

Eğitim mi spor mu ikilemi yıllardır var olan bir sorun. Bu manada sporcularımızın yıllarca verdikleri emeğin bu ikilem nedeniyle maalesef heba olmasını hep birlikte yaşadık, gördük. Hamd olsun ki bu ikilem artık geride kalacak. Spordan ya da eğitimden feragat etme dönemini hep birlikte geride bırakıyoruz.”

HKÜ'den de yüzde 100 destek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısına; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, HKÜ’nün 4 milli sporcu öğrencisi ile birlikte katıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Barış Çakar ve Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi Emine Aybüke Subaşı ‘karate’, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ahmet Furkan Kara ‘güreş’, Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ayşe Gül ise ‘tekvando’ dallarında HKÜ’yü uluslararası platformlarda temsil ediyor. Spora ve sporcuya verdiği önem ile uluslararası dereceler elde eden HKÜ ise öğrencilerine yüzde 100 destek veriyor.