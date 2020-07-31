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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 00:39,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı

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