Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Erdoğan paylaşımında; "19. Akdeniz Oyunları’nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihî bir başarıya imza atan millî sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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