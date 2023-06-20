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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcuları telefonla arayarak tebrik etti

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#A Milli Takım#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcuları telefonla arayarak tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 02:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler maçının ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler ile telefonla görüşerek, alınan galibiyetten dolayı tüm takımı tebrik etti.

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4’üncü maçında A Milli Futbol Takımı, Samsun’da oynanan karşılaşmada Galler’i 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ay-yıldızlıların soyunma odasına indi. Soyunma odasında Bakan Bakın telefonundan tüm takımı tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arda Gülerin attığı gol için, ’Bunlar istisna goller’ yorumunu yaptı.

TÜM TAKIMI TEBRİK ETTİ

İlk olarak takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile görüşen Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum. Başından sonuna kadar izledim. Gerçekten bu akşam ayrı bir iftihar yaşattınız bizlere. Letonya maçında sıkıntılıydık ama bu akşam daha rahattı. Neticesi iyi oldu. Hepsine benden selamlar. Hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.

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Milli takımın ikinci golünün altında imzası olan Arda Güler ile de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arda gözlerinden öpüyorum. Gerçekten muhteşem bir goldü. Bunlar çok istisna goller. Bakış, o ters köşeye atışın çok çok güzeldi. Gözlerinden öpüyorum ifadelerini kullandı.

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#A Milli Takım#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Arda Güler

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