MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti
GeriFutbol Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde dün gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden Fenerbahçe ve Beşiktaşa mesaj: Sözleşmeleri açıklayın
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a mesaj: Sözleşmeleri açıklayın

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizi kabul etti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle