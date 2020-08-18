Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i kabul etti



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde dün gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti.

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