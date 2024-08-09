Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli! Hiçbir şey ülkemizin huzurundan önemli değil

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Başakşehir Futbol Kulübü'nün Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

TFF BAŞKANI VE KULÜP BAŞKANLARI DA KATILDI

Açılış törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Fenerbahçe başkanı Ali Koç dahil Süper Lig kulüp başkanlarının yanı sıra ismi Başakşehir Stadı'na verilen Fatih Terim de katıldı.

Toplam 330 bin metrekarelik alanda 3 futbol sahası, 3 mini futbol sahası, 800 araçlık otopark, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeteryanın bulunduğu kompleksin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tesise Başakşehir'in efsane futbolcusu Mahmut Tekdemir'in isminin verildiğini de açıkladı.

"BU TESİS, ALTYAPIYA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

Bu anlamlı açılış töreni vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir Kulübü, gençlerimiz ve Türk futbolu için önemli bir projeyi açmaktan mutluluk duyuyorum. Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı hayırlı uğurlu olsun. Kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ bizleri bilgilendirdi. 3 adet futbol sahası, 3 adet mini futbol sahası, yatakhane, 250'şer kişilik yemekhane ve kafeterya, 800 araçlık otopark... Üst düzey bir futbol eğiştimi için her şeyin düşünüldüğü bu akademinin kulübümüzün altyapısına yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum. Başakşehir'in başarı grafiği daha da yükselecektir inşallah. Başakşehir Futbol Kulübü, kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. 10 yılda vefakar taraftarı, yönetimi, futbolcularıyla adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı. 2019/20 sezonundaki şampiyonluğuyla şampiyon olan 6. kulübümüz oldu. 10 sezonun 8'inde Avrupa kupalarına katılarak ülkemizi temsil etti. Kısa sürede taraftarlarının desteğini hak ettiğini gösteren Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyor ve bu eserde katkısı olan herkesi tebrik ediyorum.

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"FUTBOLA KAVGA VE İDEOLOJİ GİRMEMELİ"

Gençlik yıllarında sporla ilgilenmişl, futbolu her zaman tutkuyla takip etmiş, bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bu konuda da makamların ötesinde şahsen büyük önem veriyorum. Bugüne kadar kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her türlü girişimi destekledik, kulüplerimizin başarısıyla gurur duyduk. Bugüne kadar samimiyetle kulüplerimizin yanında olduk. Taraf ayırt etmeksizin kulüplerimizin yanında olduk. Yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz. Futbol aşkıyla yürekleri coşan milletimize futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum. Futbol rekabetin yanı sıra iş birliğinin, dayanışmanın ve takım ruhunun sembolü olan bir spordur. Husumetin, kavganın, ideolojinin futbola girmesi sporun ruhuna zarar verir. Herkesin tuttuğu bir takımı, renklerine aşık olduğu bir takımı, hayran olduğu bir futbolcusu vardır ama hiçbir şey ülkemizin huzurundan daha muhim değildir. Ülkemize ve Türk futboluna kaybettiren bir anlayışla hareket etmenin bir anlamı olamaz. Sporun birliğimizi perçinleyen rolüne özellikle bugünlerde ihtiyaç duyuyoruz. Fair play ruhunu güçlendirme konusunda azami hassasiyet bekliyoruz. Sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlere örnek olmalarını bekliyoruz. Kulüplerimize ve sporcularımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

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"YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Futbol camiamız son 22 yılda Türk sporuna sağladığımız güçlü desteğin en büyük şahididir. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizin spor altyapısını tamamen yeniledik. Birçok takımımızın eli yüzü düzgün stadyumu bile bulunmuyordu. Mevcut stadyumlar da kullanım ömrünü tamamlamıştı. 2002 yılında bu sorunu çözmek için hemen kolları sıvadık. Bundan tam 10 sene önce hizmete açtığımız Başakşehir Fatih Terim Stadyumu da dahil 38 stadyumu hizmete açtık. Şu an 4 stadyumun yapımı, 3 tanesinin de proje ve ihale süreci devam ediyor. 277 olan stadyum sayısını 346'ya çıkardık. Toplam spor tesisis sayımızı 4 bin 421'e çıkardık.

"EURO 2024'TEKİ BAŞARI BİZLERE CESARET VERDİ"

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Yaptığımız yatırımların meyvesini toplamaya başladık. Daha önce sadece belli spor branşlarına sıkışan başarı grafiğimiz şimdi daha geniş yelpazeye yayılıyor. Sporcularımız artık uzun yıllar kısıtlı başarı elde ettiğimiz branşlarda başarı elde ediyor, kürsüye çıkıyor. EURO 2024'teki başarı bizlere cesaret vermiş, doğru yolda olduğumuza işaret göstermiştir. Önümüzde daha çok mesafe olduğunun farkındayız. Moralimizi bozmadan, engellere aldırmadan, eksiklerimizi tamamlayarak hedeflerimize inşallah varacağız.

"ARDA GÜLER ÇOK İYİ BİR ÖRNEKTİR"

Başarımızın kalıcı olması için çok çalışmamız değil, zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekiyor. Günümüzde futbol sadece sahada oynanan müsabaka olmaktan çıktı. Devasa bir futbol endüstrisi var. Bu beraberinde ciddi sıkıntılar getirse de 40, 30 hatta 10 sene önceki şartların çok ötesinde bir yapıyla karşı karşıyayız. Bununla yüzleşip, temel prensiplerimizden vazgeçmeden ülke futbolunu bu yola doğru çevirmeliyiz. Bunun ilk sırasında finansal boyut geliyor. Benden sonra tufan boyutuyla hareket edildiğinde bunun bedelini sadece kulüpler değil Türk futbolu ödüyor. Türk futbol taraftarı fedakar, üzerine düşpeni fazlasıyla yerine getiriyor. Dişinden tırnağından artırıp maça gittiği takımından beklentisi de doğal olarak yüksek oluyor. Bu beklentinin kulüpler üzerinde baskı oluşturduğu, kulüplerimizin de kısa vadeli başarı için ağır mali yük altına girebiliyor. Kulüplerimizin mali yapılarını bozmanın yanı sıra geleceğini de etkileyen bu cendereden çıkması lazım. Mali yapısı bozuk olan kulüplerin sportif başarıyı yakalaması da zor. Ayağı yere basan, güçlü ve düzgün bir finansal yapıyla yönetilen kulüplerin başarılarını görüyoruz. Bu örneklerin ülkemizde de tatbik edilmesi mümkündür. Ülkemizde futbolu daha ileri taşımak istiyorsak en büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Gençlerimize yatırım yapmaktan asla vazgeçmemeliyiz. Tabii ki yıldız futbolcuların ülkemize gelmesi seyif zevkini arttırmaktadır ama aslolan kendi insan kaynağımızın değerlendirilmesidir. Yeni futbolcuların çıkmasındaki tıkanıklığı mutlaka çözmeliyiz. Bunu yapamazsak kulüpler olarak da ülke olarak da istediğimiz yere gelemeyiz. Arda Güler bunun için çok güzel bir örnek oldu. Yeni isimleri çıkarmak için çalışmalıyız. Bu konuda Başakşehir Akademisi'nin doğru bir adım olduğunu söylemeliyiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye, dünya futboluna yıldız kazandıracak oyuncu havuzuna sahiptir. Yeter ki işimizi düzgün yapalım, hakkıyla yapalım. Günü kurtarmaya değil, geleceğe damga vuracak projeleri hazırlayalım. Gereksiz tartışmalarla zaman harcamayıp bu projelere yüz çevirelim.

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"MAHMUT TEKDEMİR'İN ADININ VERİLMESİ BİR VEFA ÖRNEĞİDİR"

Akademimiz gençlerimize hayırlı olsun. Akademiye, Başakşehir'de uzun yıllar forma giyen Mahmut Tekdemir'in adının verilnesi de güzel bir vefa örneğidir. Projede emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.