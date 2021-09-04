Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi maç sonrası sporcularımızı sosyal medyadan tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında "CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları’na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum." ifadeleri yer aldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan da tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sırbistan’da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda’yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."