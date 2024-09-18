Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fenerbahçe’nin başarısıyla kıvanç duyuyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile milletvekillerinin de hazır bulunduğu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

MiLYONLARIN GURUR KAYNAĞI

“Fenerbahçe 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçemizi de her ihtiyacında destekledik. Fenerbahçe’nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe Kulübü inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir.

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SPORDA BAŞARIMIZI GÖRÜYORUZ

Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçemizin başarılarını Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz.”

EL BiRLiĞi iLE FUTBOLUMUZ GÜÇLENMELi

Erdoğan, el birliği ve gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermenin önemine de dikkat çekerken, “EURO 2024 bize hem umut verdi hem de işimizin kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki yapılan haksızlıklar ile hedeflerimizle aramıza girmesin. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilmeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük bir şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı.

REKABET SEViYESi YÜKSELMELi

Erdoğan “Bu başarılara ulaşmanın yolu sadece maddiyattan geçmiyor. Liglerimizin kalitesinin izlenirliğinin marka değerinin oynanan maçlarda fair play ile özellikle rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.

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SPORUN BiRLEŞTiRiCi GÜCÜNE iHTiYAÇ VAR

“Bizim artık kısır tartışmaları sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bizim ayrılıkları değil ortak noktalarımızı, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum, bizim sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyoruz.”

ALi KOÇ VE YÖNETiM KURULU BAKAN KURUM’U ZiYARET ETTi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, dün Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, asbaşkan Hamdi Akın ile yöneticiler Fethi Pekin, Hüseyin Bozkurt, Hakan Safi, Nedim Keçeli ve Alper Alpoğlu’nun hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Ali Koç, Bakan Murat Kurum’a isminin yazılı olduğu çubuklu formayı takdim etti. Kurum da ziyaretten dolayı sarı lacivertlilere teşekkür etti.