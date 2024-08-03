Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş’ı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN BAK, SÜPER KUPA’YI KAZANAN BEŞİKTAŞ’I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Turkcell Süper Kupa maçında rakibi Galatasaray’ı 5-0 yenerek şampiyon olan Beşiktaş’ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:“Geçen sezon Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş arasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçında rakibini mağlup ederek Süper Kupa’yı kazanan Beşiktaş’ı kutluyorum. Siyah beyazlı ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Galatasaray’ı da Süper Kupa’daki mücadelesi dolayısıyla kutluyorum.”