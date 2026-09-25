Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi başarısından dolayı tebrik ederek "Tebrik ediyorum seni, aferin. İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum ailene selamlarımı ilet." ifadelerini kullandı

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.