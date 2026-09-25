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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti!

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#2026 Avrupa Boks Şampiyonası#Busenaz Sürmeneli#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 19:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi başarısından dolayı tebrik ederek "Tebrik ediyorum seni, aferin. İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum ailene selamlarımı ilet." ifadelerini kullandı

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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#2026 Avrupa Boks Şampiyonası#Busenaz Sürmeneli#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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