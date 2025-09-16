×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#12 Dev Adam#Cumhurbaşkanı Erdoğan#A Milli Basketbol Takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımını kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti.

Haberin Devamı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Ergin Ataman ve sporcular bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Next hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün A Millî Basketbol Takımımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde bir araya geldik.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum.

Haberin Devamı

Bu sene çok farklı bir turnuva ve çok farklı bir millî takım izledik.

Ülkemizi Avrupa’da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum.

Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz.

Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık.

Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor.

Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum.

2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Basketbol Takımını kabul etti

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuşu kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'u kabul ettiHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kabul etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#12 Dev Adam#Cumhurbaşkanı Erdoğan#A Milli Basketbol Takımı

BAKMADAN GEÇME!