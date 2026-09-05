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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını Dolmabahçe'de kabul etti

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#Süper Lig#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını Dolmabahçede kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulübü başkanlarını Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 büyük kulübün kulüp başkanlarını saat 14.30'da Dolmabahçe'ye davet etti.

Erdoğan, bu kapsamda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurullarını kabul etti.

"TÜM SPOR KULÜPLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"
Sosyal medya hesabından kabule ilişkin bir açıklama paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik.

Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum.”

 

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#Süper Lig#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan

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