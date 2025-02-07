Haberin DevamÄ±

Ä°landÄ±r

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR

Reeder Samsunspor, Trendyol SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ±nda bu akÅŸam sahasÄ±nda AtakaÅŸ Hatayspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Samsun Yeni 19 MayÄ±s StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 20.00'de baÅŸlayacak.

Ligde Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 21 maÃ§ta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 maÄŸlubiyet yaÅŸayan Samsun ekibi, topladÄ±ÄŸÄ± 40 puanla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alÄ±yor.

GeÃ§en hafta RAMS BaÅŸakÅŸehir'e 4-0 maÄŸlup olan Samsun ekibi, sahasÄ±nda AtakaÅŸ Hatayspor'u yenerek taraftarlarÄ±na bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

AtataÅŸ Hatayspor ise ligin geride kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 maÄŸlubiyet sonucunda topladÄ±ÄŸÄ± 10 puanla 18. sÄ±rada bulunuyor.

4 Ä°SÄ°M CEZA SINIRINDA

Reeder Samsunspor'da AtakaÅŸ Hatayspor maÃ§Ä± Ã¶ncesinde 4 oyuncu, sarÄ± kart ceza sÄ±nÄ±rÄ±nda. Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, kart gÃ¶rmeleri halinde bir sonraki karÅŸÄ±laÅŸmada cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸecek.

Haberin DevamÄ±

Ã–NE Ã‡IKAN Ä°STATÄ°STÄ°KLER

- Samsunspor, SÃ¼per Ligâ€™de evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son 8 maÃ§ta kaybetmedi. (6 galibiyet, 2 beraberlik)

- Samsunspor, SÃ¼per Ligâ€™de evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son 8 maÃ§Ä±n 7â€™sinde 1.5 gol baremini aÅŸtÄ±.

- Samsunsporâ€™un SÃ¼per Ligâ€™de evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§Ä±n her birinde ilk yarÄ±lar ev sahibi ekibin 1-0â€™lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sonuÃ§landÄ±.

- Hataysporâ€™un bu sezon SÃ¼per Ligâ€™de deplasman galibiyeti bulunmuyor.

- Hatayspor, SÃ¼per Ligâ€™de deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± 9 maÃ§Ä±n 7â€™sinde kalesinde en az 2 gol gÃ¶rdÃ¼.

- Hataysporâ€™un SÃ¼per Ligâ€™deki son 7 maÃ§Ä± KG Var bitti.



MÄ°SLÄ° ÃœYELERÄ° NE OYNUYOR?

Bu maÃ§a oynayan Misli Ã¼yelerinin %40â€™Ä± Samsunspor kazanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.



MÄ°SLÄ° YAZARI TUTMAZ TAHMÄ°NLERâ€™Ä°N YORUMU



Samsun hem oyun hem kadro olarak maÃ§Ä±n net favorisi ama Hatayspor son haftalarda Ã¶yle maÃ§lar oynadÄ± ki bu takÄ±mÄ± karÅŸÄ±ma almak istemiyorum. Belki kazanamÄ±yorlar ama Hatayspor son 7 maÃ§Ä±nda tam 11 gol buldu. Ã–n tarafta hÄ±zlÄ± oyuncular var. Aboubakar, Boutabba ve Fernandes maÃ§Ä±n belli bÃ¶lÃ¼mlerinde Ã§ok etkili olabiliyorlar. Burada kaybetseler dahi maÃ§Ä± boÅŸ geÃ§mezler diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± goller de denenebilir elbette ama ben 2,5 Ã¼st tercih ettim.

Haberin DevamÄ±

ÅžAMPÄ°YON ORANLAR

KullanÄ±cÄ±larÄ±na Åžampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maÃ§a yÃ¼ksek oran farkÄ±yla oynayabilirsiniz. Kritik karÅŸÄ±laÅŸmada Samsunspor'un kazanÄ±rÄ± iÃ§in 1.32 yerine 1.35 oran verilirken maÃ§Ä±n beraberliÄŸi 4.26 oranla gÃ¶steriliyor. MÃ¼cadeleyi Hatayspor'un kazanmasÄ±na ise 5.50 yerine 5.66 oran veriliyor.

*** Oranlar deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilir.

PSG-MONACO

Fransa Ligue 1'in 21. hafta mÃ¼cadelesinde PSG ile Monaco karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor. Â Parc des Princes'de oynanacak mÃ¼cadele saat 21:00â€™de baÅŸlayacak.

Åžampiyonluk yolundaki en gÃ¼Ã§lÃ¼ aday olarak gÃ¶sterilen PSG, zirveye tutunmak isteyen Monaco'yu Parc des Princes'te aÄŸÄ±rlayacak. Marsilya'nÄ±n 10 puan Ã¶nÃ¼nde liderlik koltuÄŸunda oturan PSG, bu kritik karÅŸÄ±laÅŸmada Ã¼Ã§ puanÄ± hedefliyor.

Haberin DevamÄ±

Monaco ise Fransa Ligue 1'de 37 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±yor.

EKSÄ°KLER

Luis Enrique'nin ekibinde, Warren Zaire-Emery ve Ibrahim Mbaye'nin sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle oynayamayacak.

Monacoâ€™nun ise Paris Saint-Germain deplasmanÄ±nda Wilfried Singo, Jordan Teze, George Ilenikhena ve Folarin Balogun kadroda yok.

Ã–NE Ã‡IKAN Ä°STATÄ°STÄ°KLER

- Ligue 1â€™in namaÄŸlup tek takÄ±mÄ± PSG, son 6 maÃ§Ä±nda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldÄ±.

- PSGâ€™nin Ligue 1â€™de oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 maÃ§ KG Var bitti.

- Monacoâ€™nun Ligue 1â€™de oynadÄ±ÄŸÄ± 9 deplasman maÃ§Ä±nÄ±n 7â€™si 2.5 Ãœst bitti.

- Monacoâ€™nun Ligue 1â€™de oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§ KG Var bitti.

- Monaco, Ligue 1â€™de oynadÄ±ÄŸÄ± son 6 deplasman maÃ§Ä±nda yalnÄ±zca 1 galibiyet alabildi.



MÄ°SLÄ° ÃœYELERÄ° NE OYNUYOR?

Haberin DevamÄ±

Bu maÃ§a oynayan Misli Ã¼yelerinin %26â€™sÄ± PSGâ€™nin kazanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.



MÄ°SLÄ° YAZARI KERÄ°M CAN Ã–ZDALâ€™IN YORUMU

Lider PSG, son 9 resmi maÃ§Ä±nÄ±n 8'ini kazandÄ±. Bu maÃ§tan sonra Devler Ligi'nde Brest'e konuk olacaklar. Monaco ise Benfica'yÄ± aÄŸÄ±rlayacak. PSG'nin maÃ§Ä± daha kolay gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ve kadro olarak da geniÅŸ ve kaliteliler. Zaten Brest ile geÃ§en hafta ligde karÅŸÄ±laÅŸÄ±p 5-2 kazandÄ±lar. Monaco da Auxerre'i 4-2'yle geÃ§ti ancakk Singo, Teze, Balogun ve Camara sakat. BeÅŸiktaÅŸ'tan transfer edilen Musrati, kadroya alÄ±ndÄ±. Tek Ã¶nemli eksiÄŸi Zaire Emery olan PSG, evindeki bu maÃ§ta hata yapmaz. 5 Ocak'taki SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda 1-0 yendikleri Monaco'ya karÅŸÄ± yine az gollÃ¼ bir galibiyet alabilirler. '1 ve 4.5 altÄ±' ideal.

Haberin DevamÄ±

ÅžAMPÄ°YON ORANLAR

KullanÄ±cÄ±larÄ±na Åžampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maÃ§a yÃ¼ksek oran farkÄ±yla oynayabilirsiniz. Kritik karÅŸÄ±laÅŸmada PSG'nin kazanmasÄ±na 1.22 yerine 1.25 oran verilirken maÃ§Ä±n beraberliÄŸi 5.04 oranla gÃ¶steriliyor. MÃ¼cadeleyi Monaco'nun kazanmasÄ±na ise 5.99 yerine 6.16 oran veriliyor.

*** Oranlar deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilir.

BAYERN MÃœNÄ°H â€“ WERDER BREMEN

Almanya Bundesliga'nin 21. hafta mÃ¼cadelesinde Bayern MÃ¼nih, sahasÄ±nda Werder Bremen'i konuk ediyor. Allianz Arena'da oynanacak olan mÃ¼cadele 22.30'da baÅŸlayacak. KarÅŸÄ±laÅŸma, Åžampiyon Oran farkÄ±yla Misli'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Bayern MÃ¼nih ligde 51 puanla en yakÄ±n rakibi Bayer Leverkusen'in 9 puan Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±yor. 8. sÄ±rada bulunan Werder Bremen ise 30 puana sahip.

EKSÄ°KLER

Bayern MÃ¼nih'te Daniel Peretz ve Japon futbolcu Hiroki Ito'nun sakatlÄ±klarÄ± nedeniyle forma giyemeyecek.Â Werder Bremenâ€™de ise Leonardo Bittencourt, Keke Topp ve Julian Malatiniâ€™nin sakatlÄ±klarÄ± bulunuyor, ayrÄ±ca Marco Friedl ve Niklas Starkâ€™Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalarÄ± nedeniyle oynayamayacak.

Ã–NE Ã‡IKAN Ä°STATÄ°STÄ°KLER

- Bayern MÃ¼nih, Bundesligaâ€™da 6 maÃ§tÄ±r kazanÄ±yor.

- Bayern MÃ¼nih, Bundesligaâ€™da iÃ§ sahada oynadÄ±ÄŸÄ± son 8 maÃ§Ä±n her birinde 2.5 gol baremini aÅŸtÄ±.

- Bayern MÃ¼nihâ€™in Bundesligaâ€™da iÃ§ sahada oynadÄ±ÄŸÄ± son 5 maÃ§, 4.5 Ãœst bitti.

- Werder Bremen, Bundesligaâ€™da oynadÄ±ÄŸÄ± son 9 maÃ§Ä±n 8â€™inde 0.5 gol baremini aÅŸtÄ±.



MÄ°SLÄ° ÃœYELERÄ° NE OYNUYOR?

Bu maÃ§a oynayan Misli Ã¼yelerinin %15â€™i karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 2.5 Ãœst bitmesini bekliyor.

MÄ°SLÄ° YAZARI HALÄ°L Ä°BRAHÄ°M AÄžIÅžâ€™IN YORUMU

Ligde yoluna emin adÄ±mlarla ilerlemeye devam eden Bayern MÃ¼nih, son 6 maÃ§Ä±nÄ± kazanarak liderlik koltuÄŸunda yer alÄ±yor. Ã–zellikle ileri uÃ§ta skor Ã¼retmekte zorlanmayan ev sahibi ekip son karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Holstein Kiel Ã¶nÃ¼nde 4-3 kazanÄ±rken savunmada bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klar verdi. Bayern, gÃ¼zel giden serisiyle taraftarÄ± Ã¶nÃ¼nde hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapacaktÄ±r. Werder Bremen ise 4 lig maÃ§Ä±nda kazanma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steremedi. Ama son karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mainz karÅŸÄ±sÄ±nda 9 kiÅŸi kalmasÄ±na raÄŸmen mÃ¼cadeleyi 1-0 kazanarak kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ±na son verdi. TakÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kart cezalarÄ± olan savunmadan Friedl ve Stark kadroda yer almÄ±yor. Bu karÅŸÄ±laÅŸmada iÃ§ saha avantajÄ±yla etkili bir giriÅŸ yapmalarÄ±nÄ± beklediÄŸim Bayern MÃ¼nih ilk yarÄ±da Ev Sahibi 1.5 Gol ÃœstÃ¼ barajÄ±nÄ± aÅŸar.

ÅžAMPÄ°YON ORANLAR

KullanÄ±cÄ±larÄ±na Åžampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maÃ§a yÃ¼ksek oran farkÄ±yla oynayabilirsiniz. Kritik karÅŸÄ±laÅŸmada Bayern MÃ¼nih'in kazanmasÄ±na oran aÃ§Ä±lmazken maÃ§Ä±n beraberliÄŸi 10.21 oranla gÃ¶steriliyor. MÃ¼cadeleyi Werde Bremen'in kazanmasÄ±na ise 17.50 yerine 18.41 oran veriliyor.

*** Oranlar deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilir.

PORTO-SPORTÄ°NG LÄ°ZBON

Portekiz SÃ¼per Ligi'nin 21. hafta mÃ¼cadelesinde Porto evinde lider Sporting Lizbon'u aÄŸÄ±rlÄ±yor. KarÅŸÄ±laÅŸma, Åžampiyon Oran farkÄ±yla Misli'den canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Ligde lider olan Sporting Lizbonâ€™un 50 puanÄ± bulunuyor. 42 puanÄ± olan Â Porto ise Portekiz SÃ¼per Ligiâ€™nde 3. sÄ±rada yer alÄ±yor.

EKSÄ°KLER

Sporting Lizbon'da en Ã¶nemli gol silahÄ± GyÃ¶keres ile Morita'nÄ±n durumu belirsizliÄŸini koruyor. Porto'da ise Grujic sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyemeyecek.

Ã–NE Ã‡IKAN Ä°STATÄ°STÄ°KLER

- Porto, ligde 4 maÃ§tÄ±r kazanamÄ±yor.

- Porto, ligde iÃ§ sahada oynadÄ±ÄŸÄ± 10 maÃ§Ä±n 9â€™unda 1.5 gol baremini aÅŸtÄ±.

- Sporting, ligde 3 maÃ§tÄ±r kazanÄ±yor.

- Porto, evinde 12 maÃ§tÄ±r Sportingâ€™e kaybetmiyor.Â



MÄ°SLÄ° ÃœYELERÄ° NE OYNUYOR?

Bu maÃ§a oynayan Misli Ã¼yelerinin %16â€™sÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 2.5 Ãœst bitmesini bekliyor.



MÄ°SLÄ° EDÄ°TÃ–RÃœ FARUK NERGÄ°Zâ€™Ä°N YORUMU



Portoâ€™da Sergio ConceiÃ§ao ve 42 yÄ±ldÄ±r baÅŸkanlÄ±k yapan Pinto da Costaâ€™nÄ±n gidiÅŸi ardÄ±ndan kimlik arayÄ±ÅŸÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Yeni teknik direktÃ¶r Martin Anselmi Rio Ave ile 2-2 berabere kalÄ±nan ikinci maÃ§Ä±nda 3â€™lÃ¼ savunma denedi ve bu diziliÅŸ pek de onlara uygun gÃ¶zÃ¼kmedi. BaÅŸkan Villas-Boas ise sol kanat Galenoâ€™yu 50 milyon Euroâ€™ya Al-Ahliâ€™ye sattÄ±ktan sonra orta saha Nicoâ€™yu da 60 milyon Euro bedelle Manchester Cityâ€™e gÃ¶nderdi. Ejderhalarda bu satÄ±ÅŸlar ekonomik olarak rahatlama saÄŸladÄ± ama kadro kalitesi de iyice geriledi. Sporting Lizbon ise tam aksine Ruben Amorimâ€™in yerini Ã§ok mantÄ±klÄ± bir tercihte bulunarak Rui Borges ile doldurduktan sonra bir ara yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoktan Ã§abuk kurtuldu. GenÃ§ hoca 2. Lig'den bu yana takip ettiÄŸim bir isim. Amorim'in aksine 4'lÃ¼ diziliÅŸ tercih etti ve buna raÄŸmen kadrodan verim almayÄ± baÅŸardÄ±. YeÅŸil-beyazlÄ±larda GyÃ¶keres ve Moritaâ€™nÄ±n durumu ÅŸÃ¼pheli. GyÃ¶keresâ€™in Ã¶neminden bahsetmeye gerek yok ama Morita da takÄ±mÄ±n baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kuran oyuncu olduÄŸu iÃ§in yokluÄŸu bÃ¼yÃ¼k maÃ§larda sÄ±kÄ±ntÄ± yaratabiliyor. Bu eksikler nedeniyle fazla risk almayabilirler. Orta skorlu bir derbi izleriz.

ÅžAMPÄ°YON ORANLAR

KullanÄ±cÄ±larÄ±na Åžampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maÃ§a yÃ¼ksek oran farkÄ±yla oynayabilirsiniz. Kritik karÅŸÄ±laÅŸmada Porto'nun kazanmasÄ±na 2.51 yerine 2.65 oran verilirken maÃ§Ä±n beraberliÄŸi 2.95 oranla gÃ¶steriliyor. MÃ¼cadeleyi Sporting Lizbon'un kazanmasÄ±na ise 2.28 yerine 2.37 oran veriliyor.

*** Oranlar deÄŸiÅŸiklik gÃ¶sterebilir.