Cuma bülteni dopdolu! Heyecanı 'Şampiyon Oran'larla katla

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İlandır

ÇIKIŞA GEÇTİ

Ligin 15. sırasında yer alan Gaziantep FK, sezona sancılı bir başlangıç yaşasa da son 3 maçta 5 puanı cebine koymayı başardı. Bu süreçte Beşiktaş ve Kayserispor ile berabere kalan Selçuk İnan'ın takımı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

GÖSTERİŞLİ 3 PUAN

Süper Lig'de ilk 10 haftanın göze çarpan takımlarından biri olan Göztepe, son olarak uzun süre 10 kişi oynadıkları maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. İlk 9 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan İzmir ekibi, 2 yenilgisini ise deplasmanlarda aldı.

Gaziantep – Göztepe

- Gaziantep ve Göztepe arasında oynanan son 10 maçın 8’inde iki takım karşılıklı skor üretti.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

- Gaziantep’in son 5 maçının 4’ü “KG Var” bitti.

- Göztepe’nin son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.



Bu maça Şampiyon Oran ayrıcalığıyla bahis yapan Misli üyelerinin %17'si karşılaşmayı Göztepe’nin kazanmasını bekliyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa, Kodro, Lungoyi

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Soley, Nielsen, Silva, Tijanic, Fofana, Juan

LILLE İSTİM ÜSTÜNDE

Fransa Ligue 1'de ilk 4 haftada 2 yenilgi birden alan Lille, sonrasında mağlubiyeti unuttu. Genesio'nun öğrencileri, son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı.

BEŞİKTAŞ 'DUR' DEDİ

Ligde üst üste 3 maçını kazanan ve ciddi bir form yakalayan Lyon, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a kaybetti. Bu yenilginin ardından da ligde Auxerre'e karşı kendi sahasında puan kaybederek taraftarlarını şaşırttı.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Mandi, Gudmundsson; Andre, Andre Gomes, Angel Gomes; Zhegrova, David, Sahraoui

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico; Matic, Veretout; Mikautadze, Cherki, Fofana; Lacazette

Lille - Lyon



- Lille - Lyon arasında oynanan son 5 maçın 4’ü “2.5 Üs” bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde iki takım karşılıklı skor üretti.

- Lyon, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 5 maçın 4’ünde 1.5 gol baremini aştı.

- Lille’in son 5 maçının 3’ü “KG Yok” bitti.



Bu maça Şampiyon Oran ayrıcalığıyla bahis yapan Misli üyelerinin %25’i karşılaşmanın “2.5 Üst” bitmesini bekliyor.

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SON ŞAMPİYON SENDELİYOR

Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen, bu sezon tam 4 maçta puan kaybetti. Ligde son 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen Xabi Alonso, ilk 8 haftada zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Stuttgart ise ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 12 puan topladı ve 8 hafta geride kalırken puan tablosunda 8. sırada yer aldı. Bayern Münih'e 4 golle mağlup olan Hoeness'in öğrencileri, ertesi hafta Holstein Kiel'i yenerek yaralarını sardı.

Leverkusen - Stuttgart maçı, Misli'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Toure, Deniz Undav

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Leverkusen – Stuttgart



- Leverkusen – Stuttgart arasında oynanan son 10 maçın 9’unda iki takım karşılıklı skor üretti.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ü “3.5 Üst” bitti.

- Leverkusen’in son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde ilk yarı beraberlikle sonuçlandı.



Bu maça Şampiyon Oran ayrıcalığıyla bahis yapan Misli üyelerinin %29 karşılaşmayı Leverkusen’in kazanmasını bekliyor.



