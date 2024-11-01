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Cuma bülteni dopdolu! Heyecanı 'Şampiyon Oran'larla katla

Güncelleme Tarihi:

#Misli#Leverkusen#Lille
Cuma bülteni dopdolu Heyecanı Şampiyon Oranlarla katla
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 09:54

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlıyor. Ligue 1'de ise Lille, Lyon'u konuk ediyor. Günün bir diğer merak edilen mücadelesinde ise Leverkusen ile Stuttgart karşılaşacak, mücadele Misli'den canlı yayınlanacak. Şampiyon Oran olan bu üç maçla ilgili bilgiler ve iddaa istatistikleri haberimizde...

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İlandır

ÇIKIŞA GEÇTİ

Ligin 15. sırasında yer alan Gaziantep FK, sezona sancılı bir başlangıç yaşasa da son 3 maçta 5 puanı cebine koymayı başardı. Bu süreçte Beşiktaş ve Kayserispor ile berabere kalan Selçuk İnan'ın takımı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

GÖSTERİŞLİ 3 PUAN

Süper Lig'de ilk 10 haftanın göze çarpan takımlarından biri olan Göztepe, son olarak uzun süre 10 kişi oynadıkları maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. İlk 9 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan İzmir ekibi, 2 yenilgisini ise deplasmanlarda aldı.

Gaziantep – Göztepe

- Gaziantep ve Göztepe arasında oynanan son 10 maçın 8’inde iki takım karşılıklı skor üretti.
- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde ilk yarı 0-0 sonuçlandı.
- Gaziantep’in son 5 maçının 4’ü “KG Var” bitti.
- Göztepe’nin son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.

Bu maça Şampiyon Oran ayrıcalığıyla bahis yapan Misli üyelerinin %17'si karşılaşmayı Göztepe’nin kazanmasını bekliyor.

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MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Viana, Saborit, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa, Kodro, Lungoyi

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Ogün, Soley, Nielsen, Silva, Tijanic, Fofana, Juan

LILLE İSTİM ÜSTÜNDE

Fransa Ligue 1'de ilk 4 haftada 2 yenilgi birden alan Lille, sonrasında mağlubiyeti unuttu. Genesio'nun öğrencileri, son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı.

BEŞİKTAŞ 'DUR' DEDİ

Ligde üst üste 3 maçını kazanan ve ciddi bir form yakalayan Lyon, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a kaybetti. Bu yenilginin ardından da ligde Auxerre'e karşı kendi sahasında puan kaybederek taraftarlarını şaşırttı.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier; Meunier, Diakite, Mandi, Gudmundsson; Andre, Andre Gomes, Angel Gomes; Zhegrova, David, Sahraoui

Lyon: Lucas Perri; Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhate, Tagliafico; Matic, Veretout; Mikautadze, Cherki, Fofana; Lacazette

Lille - Lyon

- Lille - Lyon arasında oynanan son 5 maçın 4’ü “2.5 Üs” bitti.
- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde iki takım karşılıklı skor üretti.
- Lyon, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 5 maçın 4’ünde 1.5 gol baremini aştı.
- Lille’in son 5 maçının 3’ü “KG Yok” bitti.

Bu maça Şampiyon Oran ayrıcalığıyla bahis yapan Misli üyelerinin %25’i karşılaşmanın “2.5 Üst” bitmesini bekliyor.

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SON ŞAMPİYON SENDELİYOR

Bundesliga'nın son şampiyonu Leverkusen, bu sezon tam 4 maçta puan kaybetti. Ligde son 4 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen Xabi Alonso, ilk 8 haftada zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Stuttgart ise ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak 12 puan topladı ve 8 hafta geride kalırken puan tablosunda 8. sırada yer aldı. Bayern Münih'e 4 golle mağlup olan Hoeness'in öğrencileri, ertesi hafta Holstein Kiel'i yenerek yaralarını sardı.

Leverkusen - Stuttgart maçı, Misli'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Toure, Deniz Undav

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Leverkusen – Stuttgart

- Leverkusen – Stuttgart arasında oynanan son 10 maçın 9’unda iki takım karşılıklı skor üretti.
- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ü “3.5 Üst” bitti.
- Leverkusen’in son 5 maçının 4’ü “2.5 Üst” bitti.
- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde ilk yarı beraberlikle sonuçlandı.

Bu maça Şampiyon Oran ayrıcalığıyla bahis yapan Misli üyelerinin %29 karşılaşmayı Leverkusen’in kazanmasını bekliyor.

Cuma bülteni dopdolu Heyecanı Şampiyon Oranlarla katla

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#Misli#Leverkusen#Lille

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