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Çukurova-Gernika maçına koronavirüs engeli

#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Çukurova Basketbol#Lointek Gernika
Çukurova-Gernika maçına koronavirüs engeli

Mersin’e, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) son 32 turu rövanşında oynanması gereken Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçı, rakipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

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Geçtiğimiz hafta İspanya’da oynana Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçının 2’nci karşılaşması dünyayı etkisi altına alan koronavirüs engelli takıldı.

İspanya’nın Lointek Gernika takımı oyuncularında 5’ine virüs bulaşması nedeniyle maç ertelendi. 

ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü konuya ilişkin yaptığı açımlamada, "Normal şartlarda çarşamba günü saat 18.30’da Mersin’de oynayacağımız Lointek Gernika maçı, rakip takımın formasını giyen 5 sporcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi." dedi.

Ünlü, takım olarak 26 Aralık Pazar günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10’uncu haftasında deplasmanda oynayacakları OGM Ormanspor maçına odaklandıklarını kaydetti.

- Erteleme kararına itiraz

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi yönetimi, Lointek Gernika maçının rakipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmesine itiraz etti.

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ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "Uluslararası Basketbol Federasyonu’na (FIBA) başvurumuzu yaparak, maçın ertelenmesi kararına itiraz ettik. Federasyondan çıkacak sonuca göre hareket edeceğiz." dedi.

Çukurova-Gernika maçına koronavirüs engeli

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#FIBA Kadınlar Avrupa Kupası#Çukurova Basketbol#Lointek Gernika

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