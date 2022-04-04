Çukurova Belediyesi SK, Sultanlar Ligi’nde

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Türkiye Kadınlar Voleybol 1’inci Ligi B Grubu maratonuna Sultanlar Ligi hedefiyle başlayan ve bu yarışı Play-Off ile taçlandıran Çukurova Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, iki etaplı Play-Off maçlarından da başarıyla çıkarak sezon boyu hedeflediği Sultanlar Ligi’ne çıktı.

Zorlu grupta zirve yarışından hiç kopmayan Çukurovanın Sultanları 22 maçta 18 galibiyet alarak grubu üçüncü sırada tamamladı.

Bursa'da oynanan yarı final maçlarında 3'te 3 yapan Çukurova Belediyesi SK, Gaziantep Adam Voleybol'u 3-2, Muratpaşa Belediyesi'ni 3-2 ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yenerek dörtlü finale grup lideri olarak gitti.



KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTİRDİ



Çukurova'nın Sultanları final grubuna kötü başladı.

İlbank karşısında kötü bir oyun sergileyen Çukurova Belediyesi SK, maçı 3-0 kaybetti. Sonraki iki maçta gerçek kimliğini bulan Çukurova Belediyesi SK, Adam Voleybol'u 3-0 ve Karşıyaka'yı 3-0 yenerek Sultanlar Ligi’ne çıkmayı başardı.

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Çukurova'nın Sultanları şampiyonluk maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Çukurova Belediyesi SK Başkanı Selçuk Esmen teknik heyet ve sporcularla birlikte şampiyonluk coşkusuna ortak oldular.



ADANA ESKİ GÜNLERİNE DÖNECEK



Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kendisinin de voleybolun içinden gelen biri olduğunu belirterek, "Adana'yı Sultanlar Ligi’nde temsil edecek bir takım en önemli hayallerimden biriydi. Ben voleybol oynarken Adana salon sporlarında çok başarılı bir kentti. Önemli başarılara imza attılar. Ama o günler artık eskide kaldı. Salon sporlarında Adana'yı eski günlerine döndürmek adına harekete geçtik. Geçen yıl kurduğumuz Çukurova Belediyesi SK kadın voleybol takımının hedefini Sultanlar Ligi olarak belirledik. Geçen yıl birinci ligde şanssız maçlar oynadık ve Play-Off'u kıl payı kaçırdık. Bu yıl ince eleyip sık dokuduk, daha dikkatli olduk ve başardık. Çok mutluyum. Baş antrenörümüz Mustafa Umut Uysal, teknik ekip ve sporcularımı kutluyorum" dedi.



ATATÜRKÇÜ DURUŞUN SİMGESİ



Kadın voleybolunun Türkiye'de çok popüler olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin en başarılı olduğu takım sporu kadın voleyboludur. Dünyanın en iyi liglerinden biri, belki de birincisi Sultanlar Ligi’dir. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden tek takım sporu olma özelliğine de sahiptir. Kulüp takımlarımızın da dünya ve Avrupa şampiyonlukları da vardır. Ayrıca kadın voleybolu Türkiye'de Atatürkçü duruşun simgesi haline gelmiştir. Bundan dolayı biz de çok önemsiyoruz. Çukurova Belediyesi SK, Adana'yı Sultanlar Ligi’nde temsil edecek ilk takım olacak. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Şimdiden gelecek yılın planlamasını düşünmeye başladık. Hedefimiz Sultanlar Ligi’nde ilk 6 sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılmak ve Adana'yı Avrupa'da temsil etmek."



SULTANLAR ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI



Öte yandan şampiyonlar Adana'ya geldi. Kadın voleybolcular Şakirpaşa Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.



Çukurova'nın Sultanları için 5 Nisan günü saat 17.00'de Menderes Spor Salonu’nda şampiyonluk töreni yapılacak.

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