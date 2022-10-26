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İspanya'da skandal! Çukurova Basketbol oyuncuları ve personeller rahatsızlandı, sebebi...

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#Çukurova Basketbol#Euroleague#İspanya
İspanyada skandal Çukurova Basketbol oyuncuları ve personeller rahatsızlandı, sebebi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 21:03

Çukurova Basketbol, Euroleague Kadınlar B Grubu'nda oynayacakları Perfumerias Avenida maçı öncesi açıklama yayınladı.

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Çukurova Basketbol, Euroleague Kadınlar B Grubu'nda oynayacakları Perfumerias Avenida maçı öncesi çok sayıda oyuncu ve personellerinin rahatsızlık yaşadığını, bu durumun şaibeli olduğunu açıkladı.

İşte Çukurova Basketbol'un açıklaması;

Hem hava şartlarına hemde psikolojik olarak hazırlanabilmek adına iki gün öncesinden yani pazartesi günü gittiğimiz İspanya/ Salamanca’da oyuncularımızdan Jonquel Jones, Gamze Takmaz, Özge Yavaş Özışık’ta kondisyonerlerimizden Hiltima Taşer’de, konakladığımız otelde yedikleri yemeklerden kaynaklı olduğunu düşündüğümüz; mide bulantısı, halsizlik istifra gibi şikayetler başlamış olup, maç saati yaklaştıkça tüm takıma yayılmıştır. İddalı bir kadro kurarak tek hedefimizin Euroleague Women’da final oynamak olduğu tüm tarafların maludur. Daha sezonun ilk maçında bu tarz şaibeli bir durumu kabullenmiyor, Federasyonumuzun konunun takipçisi olmasını özellikle rica ediyoruz.

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#Çukurova Basketbol#Euroleague#İspanya

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