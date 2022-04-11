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Çukurova Basketbol'da Zafer Kalaycıoğlu dönemi

#Basketbol#Çukurova Basketbol#Zafer Kalaycıoğlu
Çukurova Basketbolda Zafer Kalaycıoğlu dönemi

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenörlük görevine tecrübeli koç Zafer Kalaycıoğlu getirildi.

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Geçmişte Fenerbahçe, Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Yakın Doğu Üniversitesi gibi takımlarda görev yapan, kariyerinde Türkiye Kupası, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve EuroCup şampiyonlukları bulunan Zafer Kalaycıoğlu, kendisini turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Türkiye'de en çok kupa kazanan basketbol antrenörü olarak öne çıkan Kalaycıoğlu, Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çukurova Basketbol ile önemli başarılar elde etmek istediğini söyledi.

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#Basketbol#Çukurova Basketbol#Zafer Kalaycıoğlu

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