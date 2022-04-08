Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Çukurova Basketbol'da istifa depremi! Aziz Akkaya bıraktı...

#Basketbol#Çukurova Basketbol#Aziz Akkaya
Çukurova Basketbolda istifa depremi Aziz Akkaya bıraktı...

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray'a 75-67 yenilerek dördüncü olan Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Başantrenör Aziz Akkaya, görevini bıraktı.

Haberin Devamı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akkaya'nın karşılaşmanın ardından yönetim kuruluna sunduğu istifasının kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Aziz Akkaya'ya kulübümüze olan hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Aziz Akkaya'da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, teşekkür etti. Akkaya, "Teşekkürler Mersin, teşekkürler Çukurova Basketbol organizasyonu. Gönül bütün kupaları kazanmak isterdi ama olmadı. Emeği geçen herkes hakkını helal etsin... Benden yana eğer bir nebze hakkım geçtiyse helal olsun" dedi.

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali ilk maçında İtalya'dan Umana Reyer'e 85-80 yenilmiş, üçüncülük maçında da Galatasaray'a 75-67 mağlup olmuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Çukurova Basketbol#Aziz Akkaya

BAKMADAN GEÇME!

Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Bir savaş silahı olarak tecavüz Berlin ve Nankingte neler yaşanmıştı

Bir savaş silahı olarak tecavüz! Berlin ve Nanking'te neler yaşanmıştı?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk