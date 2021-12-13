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Çukurova Basketbol'da Aziz Akkaya dönemi

#Çukurova Basketbol#Aziz Akkaya#Basketbol
Çukurova Basketbolda Aziz Akkaya dönemi

Mersin’de, Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Yenişehir Belediyesi’nde Olcay Orak’tan boşalan başantrenörlük koltuğuna, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Aziz Akkaya getirildi.

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Tesislere gelen Başantrenör Aziz Akkaya, basketbolcularla tanışıp sohbet etti.

Daha sonra takımının başındaki ilk antrenmanına çıkan Akkaya, ekibini FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 32 turunun ilk ayağında Çarşamba günü İspanya deplasmanında oynanacak olan Lointek Gernika karşılaşmasına hazırlamaya başladı.

Taktik ağırlıklı çalışmanın yapıldığı idman sonunda müsabakaya ilişkin görüşlerini dile getiren Akkaya, "Bu maçların telafisi yok. 80 dakika olarak düşünüp buna göre hazırlanmak lazım. Bizim skorda bir problemimiz yok. Mümkün olduğu kadar müdafaa yapmamız lazım. İspanyol takımları da genelde çok sert müdafaa yapıyorlar. Onları mümkün olduğu kadar 60 sayının altında tutmamız ve o skorun üstüne çıkmamız lazım" dedi.

Çukurova Basketbolda Aziz Akkaya dönemi


BAŞKAN ÇEVİRGEN’E TEŞEKKÜR

Takımında önemli oyuncuların yer aldığını kaydeden Akkaya, "Beni buraya getiren Başkan Serdar Çevirgen’e teşekkür ediyorum. Bize güvendi, teşekkür ediyorum. Önemli olan bu güveni boşa çıkarmamak. Bunun için çalışacağız. Oyuncuları yeni tanıyorum ama takımın bir potansiyeli ve emeği var. Takımdaki beraberlik çok iyi. Bunu basketbolla kaynaştırırsak, bu takım gerçekten her şeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Çok yetenekli bir oyuncu grubu" diye konuştu.

Daha önce Beşiktaş, BOTAŞ, Edirnespor ve Elazığ İl Özel İdarespor’u çalıştıran tecrübeli koç, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşamış, 2006 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kaldıran siyah-beyazlı ekibin başında yer almıştı.

Çukurova Basketbolda Aziz Akkaya dönemi

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#Çukurova Basketbol#Aziz Akkaya#Basketbol

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