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Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi 95 - 66 BC Prometey (Maç özeti)

#BC Prometey#Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi#FIBA Avrupa Kupası
Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi 95 - 66 BC Prometey (Maç özeti)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 8 turu eşleşmesinin rövanş maçında, Ukrayna temsilcisi BC Prometey ile sahasında karşılaşan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 95-66 mağlup etti. Çukurova Basketbol Kulübü, aldığı skorla bir üst tura adını yazdırdı.

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda evinde Ukrayna temsilcisi BC Prometey'i ağırlayan Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, maçı 95-66 kazanarak bir üst tura çıktı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-20 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi de 39-31 önde tamamladı. 3. periyotta da da iyi oyununu sürdüren Çukurova Basketbol, bu bölümü de 65-49'luk üstünlükle geçti. Son periyotta da aradaki farkı açan Çukurova ekibi, maçı 95-66 yenerek, bir üst tura çıktı.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Goran Sljicivic xx, Ivana Ivanovic xx, Anastasios Kardaris xx
Çukurova Basketbol: Shavonte Zellous x 7, Sinem Ataş x 5, Qunitra Holligsworth x 7, Temi Fagbenle xxx 21, Tiffany Hayes x 10, Yvonne Turner x 8, Dewanna Bonner x 4, Kristine Anigwe xx 11, Jasmine Thomas xx 15, Nika Baric x 7
BC Prometey: Olga Dubrovina xx 11, Viktoriya Balaban x 8, Ariel Atkinc xx 16, Uliana Datsko x 2, Tetiana Yurkevichus x 6, Joyner Holmes x 8, Kateryna Rymerenko x 3 , Nikolina Babic xx 12
1. periyot: 21-20 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 39-31 (Çukurova Basketbol lehine)
3. periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine)

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#BC Prometey#Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi#FIBA Avrupa Kupası

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