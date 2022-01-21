CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti!

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Lille'den ayrılarak yarım sezonluğuna kiralık olarak CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibine veda mesajı yayınladı.

Yusuf Yazıcı, yeni bir meydan okuma için takımdan ayrıldığını söyledi ve Lille'e teşekkür etti.

İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklaması;

“Futbola başladığım ilk günden bu yana hep en iyisi olmak için çalıştım. Meydan okumaktan ve yeni başlangıçlardan hiçbir zaman kaçmadım. Edindiğim her tecrübenin, başarının da başarısızlığın da beni ben yaptığına inandım. Şimdi yepyeni bir meydan okuma için veda zamanı.”

”Geriye dönüp baktığımda, kariyerimde birçok ilki yaşadığım ve her zaman güzel anılarla hatırlayacağım yerden ayrılmak elbette kolay olmayacak. Formasını terlettiğim süre boyunca desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, birlikte çok büyük mutluluklar yaşadığımız, beni her zaman özel hissettiren Lille taraftarına, unutulmaz anları sahada paylaştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulübün tüm profesyonellerin en içten dileklerimle teşekkür ederim.”

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