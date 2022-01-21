CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildiKoronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi#Koronavirüs
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulunduCovid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!#COVID-19
2 ayın zirvesini görmüştü Altın fiyatlarında sürpriz hareket2 ayın zirvesini görmüştü! Altın fiyatlarında sürpriz hareket#Altın Fiyatları
Ve kar yağışı İstanbula giriş yaptı: Hava bir anda karardıVe kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı: Hava bir anda karardı#Meteoroloji
Ömür hemşireye kahreden veda... Katil tutuklandıÖmür hemşireye kahreden veda... Katil tutuklandı!#Kartal
Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı 18 terörist etkisiz hale getirildiBakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı! 18 terörist etkisiz hale getirildi#Milli Savunma Bakanı
Kritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bittiKritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bitti!#ABD
Hong Kongdan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesiHong Kong'dan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesi!#Koronavirüs
İstanbulun göbeğinde turist çifte taksici dehşeti Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürüklediİstanbul'un göbeğinde turist çifte taksici dehşeti! Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürükledi#İstanbul
Validen peş peşe mesajlar... Dikkat İkinci dalga uyarısı...Vali'den peş peşe mesajlar... Dikkat! İkinci dalga uyarısı...#Gaziantep
Şaşırtan sözler: Evde yemek yapmamŞaşırtan sözler: Evde yemek yapmam#Eren Kaşıkçı
Hurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurumdan hediyeHurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurum'dan hediye#Eskişehir
Adele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorumAdele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorum#Adele
‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!#İşitme Kaybı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı Lille'e veda etti!

#Transfer#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova
CSKA Moskovaya transfer olan Yusuf Yazıcı Lillee veda etti

Fransa Ligi ekiplerinden Lille forması giyen ve sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Haberin Devamı

Lille'den ayrılarak yarım sezonluğuna kiralık olarak CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibine veda mesajı yayınladı.

Yusuf Yazıcı, yeni bir meydan okuma için takımdan ayrıldığını söyledi ve Lille'e teşekkür etti.

İşte Yusuf Yazıcı'nın açıklaması;

“Futbola başladığım ilk günden bu yana hep en iyisi olmak için çalıştım. Meydan okumaktan ve yeni başlangıçlardan hiçbir zaman kaçmadım. Edindiğim her tecrübenin, başarının da başarısızlığın da beni ben yaptığına inandım. Şimdi yepyeni bir meydan okuma için veda zamanı.”

”Geriye dönüp baktığımda, kariyerimde birçok ilki yaşadığım ve her zaman güzel anılarla hatırlayacağım yerden ayrılmak elbette kolay olmayacak. Formasını terlettiğim süre boyunca desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, birlikte çok büyük mutluluklar yaşadığımız, beni her zaman özel hissettiren Lille taraftarına, unutulmaz anları sahada paylaştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulübün tüm profesyonellerin en içten dileklerimle teşekkür ederim.”

Haberin Devamı

CSKA Moskovaya transfer olan Yusuf Yazıcı Lillee veda etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Yusuf Yazıcı#CSKA Moskova

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

#Pamela Anderson

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

#Pamela Anderson