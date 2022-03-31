CSKA Moskova'ya transfer olan Jonas Jerebko İsveç Milli Takımı'ndan men edildi

CSKA Moskova ile dün sözleşme imzalayan İsveçli basketbolcu Jonas Jerebko, ülkesinde tartışma yarattı.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası birçok yabancı basketbolcu Rus kulüplerinden ayrılırken, Jerebko Khimki'den CSKA'ya transfer olmuştu. Bu imza sonrası İsveç Basketbol Federasyonu harekete geçti.
Jerebko'ya tepki gösteren federasyon önce, başarılı basketbolcunun fotoğrafının yer aldığı Slovenya maçının görsellerini değiştirdi.
Bununla yetinmeyen federasyon, Jerebko’nun Rus temsilcisinde forma giydiği sürece milli takımda forma giyemeyeceğini açıkladı.