Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

CSKA Moskova'ya transfer olan Jonas Jerebko İsveç Milli Takımı'ndan men edildi

#Jonas Jerebko#CSKA Moskova#İsveç Basketbol Milli Takımı
CSKA Moskovaya transfer olan Jonas Jerebko İsveç Milli Takımından men edildi

Rusya-Ukrayna savaşının yankıları, spor dünyasında etkisini göstermeye devam ediyor. CSKA Moskova'yla sözleşme imzalayan Jonas Jerebko, milli takımdan men edildi.

Haberin Devamı

CSKA Moskova ile dün sözleşme imzalayan İsveçli basketbolcu Jonas Jerebko, ülkesinde tartışma yarattı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası birçok yabancı basketbolcu Rus kulüplerinden ayrılırken, Jerebko Khimki'den CSKA'ya transfer olmuştu. Bu imza sonrası İsveç Basketbol Federasyonu harekete geçti.

Jerebko'ya tepki gösteren federasyon önce, başarılı basketbolcunun fotoğrafının yer aldığı Slovenya maçının görsellerini değiştirdi.

Bununla yetinmeyen federasyon, Jerebko’nun Rus temsilcisinde forma giydiği sürece milli takımda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jonas Jerebko#CSKA Moskova#İsveç Basketbol Milli Takımı

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna