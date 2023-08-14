CSKA Moskova'dan transfer ve Beşiktaş açıklaması! Bakhtiyor Zaynutdinov...

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CSKA Moskova Teknik Direktörü Vladimir Fedotov, Beşiktaş'ın transfer listesindeki Bakhtiyor Zaynutdinov ile ilgili açıklamalar yaptı.

'MÜZAKERELER SÜRÜYOR'

Rus basınına konuşan Fedotov, "Zaynutdinov için Beşiktaş'la müzakereler sürüyor, bunu saklamayacağız ama şuanda bizim ona ihtiyacımız var" dedi.

NEDEN KADROYA ALINMADI?

Fedotov sözlerini "Son maçta kadroda olmamasının nedeni ufak bir sakatlığının olması" ifadeleriyle tamamladı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Kazakistanlı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ve yılık 1.2 milyon eurodan 4 senelik sözleşme imzalayacağı ileri sürülmüştü.