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CSKA Moskova'dan transfer ve Beşiktaş açıklaması! Bakhtiyor Zaynutdinov...

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#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyor
CSKA Moskovadan transfer ve Beşiktaş açıklaması Bakhtiyor Zaynutdinov...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 08:40

CSKA Moskova Teknik Direktörü Vladimir Fedotov, Zaynutdinov'un transfer durumu hakkında konuştu.

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CSKA Moskova Teknik Direktörü Vladimir Fedotov, Beşiktaş'ın transfer listesindeki Bakhtiyor Zaynutdinov ile ilgili açıklamalar yaptı.

'MÜZAKERELER SÜRÜYOR'

Rus basınına konuşan Fedotov, "Zaynutdinov için Beşiktaş'la müzakereler sürüyor, bunu saklamayacağız ama şuanda bizim ona ihtiyacımız var" dedi.

NEDEN KADROYA ALINMADI?

Fedotov sözlerini "Son maçta kadroda olmamasının nedeni ufak bir sakatlığının olması" ifadeleriyle tamamladı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

Kazakistanlı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ve yılık 1.2 milyon eurodan 4 senelik sözleşme imzalayacağı ileri sürülmüştü.

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#Transfer#Beşiktaş#Bakhtiyor

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