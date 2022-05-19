CSKA Moskova'dan Mert Hakan Yandaş transferi için ilk resmi hamle! Fenerbahçe’nin kapısını çaldılar

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Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Mert Hakan Yandaş’a Rusya ekibi CSKA Moskova talip oldu.

Özellikle son haftalardaki performansı ile beğenileri toplayan Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethetti. Sarı-lacivertli ekiple 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova Kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü’nden şartları sordu.

Öte yandan CSKA Moskova Başkan Evgeny Giner’in, takımda bir Türk oyuncu daha görmek istediği öğrenildi. CSKA Başkanının yoğun isteği üzerine öncelikle sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklifi götüren Rusya ekibi, bu sefer Fenerbahçe Kulübü’ne teklif sundu.

Mert Hakan'ın bonservis bedelini soran Rus yetkililer gelecek cevaba göre harekete geçecek. 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilen CSKA, Fenerbahçe'den gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına devam edecek.

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Mert Hakan Yandaş kimdir?



19 Ağustos 1994 Bursa doğumlu Mert Hakan Yandaş, 9 yaşındayken babasını kaybetti. Babasına futbolcu olcağına dair söz verdiğini söyleyen Yandaş, futbola 2006 yılında Bursa Güvenspor alt yapısında başladı. 5 yıl Bursa Güvenspor'da oynayan futbolcu bir süre sonra Bursaspor’un pilot takımı Yeşil Bursa Spor Kulübüne transfer oldu. Yeşil Bursa alt yapısında beğenilen futbolcu, kısa sürede A takıma yükseldi.

Mert Hakan Yandaş hangi takımlarda oynadı?



İlk profesyonel imzasını 2012 yılında Yeşil Bursa Spor Kulübüne atan Yandaş, çıktığı 17 maçta 1 gol kaydetti. Bir sezon sonra futbolcu fabrikası diye tabir edilen Altınordu Spor Kulübü'nün dikkatini çekti ve İzmir ekibine transfer oldu. Altınordu’da 2 yıl kalan Mert Hakan Yandaş, sadece 4 maça çıkabildi. Yandaş, bir sezonluğuna 3. Lig ekibi Tirespor 1922 takımına kiralandı. Tirespor’da başarılı bir sezon geçiren orta saha oyuncusu, 26 maça çıkarak 13 gole imza attı. Başarılı geçen sezonun ardından Altınordu'dan Tirespor’a bonservisi ile verildi. Tirespor’da da başarılı bir sezon geçiren Yandaş, 2015-2016 sezonunda 34 maçta 21 kere gol sevinci yaşadı. Tirespor’da geçirdiği 2 sezonun ardından, 2016-2017 sezonu için 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor ile anlaştı. 26 yaşındaki futbolcu, o sezon toplam 35 maça çıktı ve 12 kere ağları havalandırdı.

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Menemen Belediyespor’daki bir sezonun ardından Sivasspor ile anlaşarak ilk kez Süper Lig’e adım attı. 2017 yılından beri Sivasspor’da top koşturan futbolcu, ilk senesinde sahaya çıktığı 26 maçta toplam 3 gol attı. Sivasspor'daki ikinci sezonunda ise sakatlığı nedeniyle yalnızca 9 maçta görev yapabildi.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor ile üçüncü senesinde (2019-20 sezonu) oynadığı oyunla ve uzaktan golleriyle dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin bu sezonki transferi Sivasspor'daki son sezonunda 35 resmi maçta görev aldı. 10 gol ve 4 asistle 14 gole doğrudan katkı yaptı.