CSKA Moskova'dan Galatasaray için açıklama: 'İlgilerini internetten okudum!'

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Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öne sürülen CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullaev için Rus kulübünden açıklama yapıldı.

Rus ve Özbek basını, Galatasaray'ın CSKA Moskova forması giyen Abbosbek Fayzullaev için devrede olduğunu öne sürmüştü.

Çıkan bu iddiaların ardından ise CSKA Moskova Sportif Direktörü Roman Babaev, konuya dair konuştu.

"İNTERNETTEN OKUDUM"

İddiaların doğru olmadığını dile getiren Babaev, "Galatasaray'ın Abbosbek Fayzullaev'e ilgisini internette okudum. Bize resmi bir teklif gelmedi. Kışın da kendisiyle ilgili herhangi bir talep olmadı" şeklinde konuştu.

FAYZULLAEV'İN RAKAMLARI

Bu sezon CSKA Moskova formasını tüm kulvarlarda 28 maçta sırtına geçiren Özbek futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol atıp 7 asist katkısı sağladı.

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