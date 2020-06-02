CSKA Moskova'dan bomba transfer! Nikola Milutinov...
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Sırp pivot Nikola Milutinov'u renklerine bağladı.
CSKA Moskova Kulübü, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrılan 25 yaşındaki Milutinov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Son 5 yıldır Olympiakos'ta görev yapan 2,13 metre boyundaki pota altı oyuncusu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan THY Avrupa Ligi sezonunu 10,3 sayı ve 8,2 ribaunt ortalamalarıyla tamamlamıştı.
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