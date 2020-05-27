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Basketbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 14:16,Son Güncelleme:

CSKA Moskova'da iki ayrılık açıklandı!

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CSKA Moskova'da iki ayrılık açıklandı!
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Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nda Ron Baker ve Kosta Koufos ile yollar ayrıldı.

CSKA Moskova Kulübü, sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Baker ve Yunan pivot Koufos'un takımdan ayrıldığını duyurdu.

İki oyuncu da Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giydikten sonra CSKA Moskova'ya imza atmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon Koufos, 3,7 sayı, 2,8 ribaunt, Baker ise 2,6 sayı ortalamalarıyla oynamıştı.

CSKA Moskovada iki ayrılık açıklandı

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