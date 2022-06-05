CSKA Moskova'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi! Fenerbahçe Beko iddiaları...

Euroleague'de geçtiğimiz sezonu ilk 8'in dışında tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in takımın başına geçeceği iddia edilmişti.
Avrupa’da büyük başarılar hedefleyen sarı lacivertli yönetim, geçmişte Panathinaikos’ta tam 13 yıl Zeljko Obradovic’in asistan koçluğunu yapan Dimitris Itoudis ile söz kestiği haberleri çıkmıştı.
CSKA MOSKOVA'DAN AYRILDI
Bu gelişmelerin ardından Dimitris Itoudis'in CSKA Moskova'dan ayrıldığı resmen açıklandı.
Itoudis, "CSKA Moskova yönetimiyle birlikte yollarımızı ayırma kararı aldık. Ancak 'elveda' demiyorum. 'Yakında görüşürüz' diyorum." şeklinde açıklama yaptı.
FİNAL SERİSİNİ KAYBETTİ
Dimitris Itoudis'in çalıştırdığı CSKA Moskova, VTB Ligi final serisini Zenit'e karşı 4-3 kaybetti.