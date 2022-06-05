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CSKA Moskova'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi! Fenerbahçe Beko iddiaları...

#Dimitris Itoudis#CSKA Moskova#Fenerbahçe Beko
CSKA Moskovada Dimitris Itoudis dönemi sona erdi Fenerbahçe Beko iddiaları...

Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı iddia edilen Dimitris Itoudis'in CSKA Moskova'dan ayrıldığı açıklandı.

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Euroleague'de geçtiğimiz sezonu ilk 8'in dışında tamamlayan Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in takımın başına geçeceği iddia edilmişti.

Avrupa’da büyük başarılar hedefleyen sarı lacivertli yönetim, geçmişte Panathinaikos’ta tam 13 yıl Zeljko Obradovic’in asistan koçluğunu yapan Dimitris Itoudis ile söz kestiği haberleri çıkmıştı.

CSKA MOSKOVA'DAN AYRILDI

Bu gelişmelerin ardından Dimitris Itoudis'in CSKA Moskova'dan ayrıldığı resmen açıklandı.

Itoudis, "CSKA Moskova yönetimiyle birlikte yollarımızı ayırma kararı aldık. Ancak 'elveda' demiyorum. 'Yakında görüşürüz' diyorum." şeklinde açıklama yaptı.

FİNAL SERİSİNİ KAYBETTİ

Dimitris Itoudis'in çalıştırdığı CSKA Moskova, VTB Ligi final serisini Zenit'e karşı 4-3 kaybetti.

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#Dimitris Itoudis#CSKA Moskova#Fenerbahçe Beko

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