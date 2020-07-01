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CSKA Moskova'da 14 yıllık Andrey Vorontsevich dönemi sona erdi
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, 14 yıldır forma giyen 32 yaşındaki Andrey Vorontsevich ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rus basketbolcunun gelecek sezon CSKA Moskova'da oynamayacağı duyuruldu.
Vorontsevich, 2006'da katıldığı Rus ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde 3, Rusya Ligi'nde 13 ve VTB Basketbol Ligi'nde de 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
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