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Basketbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

CSKA Moskova'da 14 yıllık Andrey Vorontsevich dönemi sona erdi

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CSKA Moskova'da 14 yıllık Andrey Vorontsevich dönemi sona erdi
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Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, 14 yıldır forma giyen 32 yaşındaki Andrey Vorontsevich ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rus basketbolcunun gelecek sezon CSKA Moskova'da oynamayacağı duyuruldu.

Vorontsevich, 2006'da katıldığı Rus ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde 3, Rusya Ligi'nde 13 ve VTB Basketbol Ligi'nde de 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

CSKA Moskovada 14 yıllık Andrey Vorontsevich dönemi sona erdi

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