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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

CSKA Moskova transfer bombasını patlattı! Tornike Shengelia...

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CSKA Moskova transfer bombasını patlattı! Tornike Shengelia...
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Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Gürcü forvet Tornike Shengelia'yı renklerine bağladı.

CSKA Moskova Kulübü, 2014 yılından bu yana İspanyol temsilcisi Baskonia'da forma giyen 28 yaşındaki Shengelia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Bu sezon İspanya liginde Baskonia ile şampiyonluk sevinci yaşayan Gürcü oyuncu, ligde 15,9 sayı ve 6,1 ribaunt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan THY Avrupa Ligi'nde ise 15,9 sayı ve 5,6 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

 

CSKA Moskova transfer bombasını patlattı Tornike Shengelia...

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