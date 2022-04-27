CSKA Moskova ile Joel Bolomboy arasında 'geri dönüş' krizi! 'Sizin işiniz tehdit etmek...'

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Eurolague yönetimi, Rus takımlarının THY Euroleague'e ve EuroCup'a katılımları askıya alınmıştı. Bu gelişme sonrasında CSKA Moskova, UNICS Kazan, Zenit St. Petersburg ve Lokomotiv Kuban'da bulunan birçok oyuncu takımdan ayrılma kararı almıştı.

Bu ayrılıklardan en çok etkilenen takım, Euroleague'in iddialı takımı CSKA Moskova oldu. Joel Bolomboy, Tornike Shengelia, Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johanned Vogtmann ve Daniel Hackett gibi önemli isimler takımdan ayrıldı.

KULÜPTEN BOLOMBOY'UN MENAJERİNE E-MAİL

CSKA Moskova'dan ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan ve ailesiyle vakit geçiren Joel Bolomboy, akşam saatlerinde CSKA Moskova Başkan Yardımcısı Natalia Furaeva'nın menajerine gönderdiği e-postayı sosyal medyada paylaştı.

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E-postada Joel Bolomboy'un 1 Mayıs 2022 günü takıma dönmesi gerektiği, aksi takdirde sözleşmesindeki resmi maddeler sebebiyle yaptırım resmi adım atmak durumunda kalınacağı ifade ediliyor.

Ayrıca yine oyuncunun sözleşmesi gereği Euroleague maçlarındaki tribün gelirleri beklenenin altında kaldığı için Bolomboy'un kulübe bir miktar para iadesi yapması isteniyor. Bu konuda da hukuki aksiyon kartı oynanıyor.

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Kongolu bir baba ve Tatar kökenli bir annenin çocuğu olarak Ukrayna'da doğan Joel Bolomboy, CSKA Moskova'ya cevaben; "Hadi oradan! Geri dönmeyeceğimi size zaten söyledim. Sizin oyunculara istediğinizi yaptırmanızın yolu onları tehdit edip cezalandırmaya çalışmak. Rusya ile Ukrayna arasındaki durum kötüleşince bana ve oyunculara ayrılıkla ilgili alacağımız kararı anlayışla karşılayacağınızı söylemiştiniz." sözlerini kullandı.