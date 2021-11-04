Canlı: CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı

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Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk oluyor.

CSKA Moskova 45-49 Fenerbahçe Beko

İkinci çeyrek sonucu

Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko’da Danilo Barthel idmanlara başladı ancak Rusya kafilesinde yer almayacak. Olympiacos mücadelesinde kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Dyshawn Pierre de bu mücadelede forma giyemeyecek.

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE THY AVRUPA LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.