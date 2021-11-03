CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

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Fenerbahçe Beko, 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk olacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair detaylar pek çok basketbolsever tarafından sorgulanıyor. İşte, CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçının ayrıntıları...

CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı 4 Kasım'da yapılacak. Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

Müsabaka, beIN Sports platformundan izlenebilecek.

FENERBAHÇE SON MAÇTA MAĞLUP

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Olympiakos ise 5. galibiyetini elde etti.