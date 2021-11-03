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CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

#CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko Maçı#CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko Maçı Hangi Kanalda
CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte müsabakanın ayrıntıları

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olacak. Ligde iki galibiyet ve beş yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. Dört maçını kazanan, üç maçını kaybeden Rus ekibi ise ligde 9. sırada bulunuyor. Peki, CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Fenerbahçe Beko, 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda CSKA Moskova'ya konuk olacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair detaylar pek çok basketbolsever tarafından sorgulanıyor. İşte, CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçının ayrıntıları...

CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko maçı 4 Kasım'da yapılacak. Megasport Arena'daki karşılaşma, saat 20:00'de başlayacak.

Müsabaka, beIN Sports platformundan izlenebilecek.

FENERBAHÇE SON MAÇTA MAĞLUP

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Olympiakos ise 5. galibiyetini elde etti.

 

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